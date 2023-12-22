В Новочеркасске в результате взрыва газа пострадали три человека

Среди них ребенок

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 декабря. /ТАСС/. Двоих взрослых и ребенка госпитализировали после пожара в девятиэтажном жилом доме Новочеркасска Ростовской области, который, предварительно, произошел из-за взрыва газа. Еще 10 человек эвакуировали, двоих спасли, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

"Новочеркасск, улица Буденновская, 265, поступило сообщение о пожаре в девятиэтажном жилом доме. Пожар возник в квартире на пятом этаже, предварительно, в результате хлопка ГВС при проведении отделочных работ. Эвакуированы 10 человек, спасены два человека. Три человека (двое взрослых и ребенок) госпитализированы с ожогами в ЦГБ Новочеркасска", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что пожар ликвидировали на площади 40 кв. м, в квартире выбиты стекла, несущие конструкции не пострадали. Пожар тушили 36 человек и 12 единиц техники.