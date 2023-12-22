В Калмыкии в ДТП с участием трех автомобилей погибли три человека

Среди них ребенок

ЭЛИСТА, 22 декабря. /ТАСС/. Столкновение трех легковых автомобилей на 20-м км автодороги Астрахань - Элиста привело к гибели трех человек, в том числе малолетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД России по Республике Калмыкия.

"Примерно в 16:07 мск на 20-м км автодороги Астрахань - Элиста (территория Целинного района) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей - ВАЗ-2114, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan. В результате ДТП погибли трое граждан, находившихся в легковом автомобиле ВАЗ-2114, из них один - малолетний", - говорится в сообщении.

На место происшествия прибыли руководители и сотрудники Госавтоинспекции МВД по Республике Калмыкия, экстренные службы. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.