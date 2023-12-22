22 декабря, 14:30
Военная операция на Украине

Над Брянской областью подавили украинский БПЛА

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Пострадавших и разрушений нет

БРЯНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Украинский беспилотный летательный аппарат подавлен средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) над Карачевским районом Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

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"Над Карачевским районом средствами РЭБ подавлен беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Минобороны ранее сообщало об уничтожении беспилотников над Брянской, Калужской и Московской областями. 

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