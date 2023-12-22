В Алма-Ате автобус врезался в толпу на остановке

Погибли три человека

АЛМА-АТА, 22 декабря. /ТАСС/. Три человека погибли, еще четверо ранены в Алма-Ате после того, как пассажирский автобус врезался в людей, стоящих на остановке. Об этом сообщили в департаменте полиции города.

"Неуправляемый автобус допустил наезд на людей, находившихся возле остановки, а также столкновение с четырьмя транспортными средствами. Вследствие данного происшествия три человека погибли, еще четверо получили телесные повреждения и были госпитализированы", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, инцидент произошел из-за того, что пассажир автобуса вследствие конфликта ударил женщину-водителя, которая потеряла сознание. Мужчина, ударивший водителя, задержан.

Другие обстоятельства происшествия устанавливаются, добавили в департаменте.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по двум статьям УК республики: 293 (хулиганство) и 351 (нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц), он помещен в изолятор временного содержания, добавили в полиции.