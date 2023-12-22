Суд Москвы отправил под домашний арест бывшего замглавврача поликлиники по делу о взятке

Подсудимая работала в городской поликлинике № 220

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего заместителя главного врача поликлиники № 220 Москвы Елену Женину по обвинению в получении взятки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы Жениной Елене Анатольевне, ранее занимавшей должность заместителя главного врача городской поликлиники № 220, в настоящее время не трудоустроенной, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки) избрана мера пресечения в виде домашнего ареста до 14 февраля 2024 года", - сказала представитель суда.