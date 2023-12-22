Суд арестовал за мошенничество гендиректора АО "НПП "Геофизика-космос"

Евгений Фомичев останется под стражей до 21 февраля 2024 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца генерального директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгения Фомичева, обвиняемого мошенничестве, совершенном в особо крупном размере. Как уточняет корреспондент ТАСС из зала суда, заседание прошло в закрытом от СМИ и публики режиме.

"Ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Фомичева Евгения Геннадьевича на срок до 21 февраля 2024 года удовлетворить", - огласила постановление судья Евгения Козлова.

Рассмотреть ходатайство следователя в закрытом судебном заседании перед его началом попросил адвокат обвиняемого. По его словам, материалы дела содержат расшифровку телефонных переговоров, которые не подлежат разглашению без согласия их участников.

Представители СК и надзорного ведомства также поддержали просьбу адвоката. "Так как этого требуют меры безопасности участников процесса, в материалах дела присутствуют сведения о свидетелях, изобличающих Фомичева в совершенных им преступлениях", - подчеркнул следователь. Как ожидается, защита обжалует арест Фомичева.

Ранее в правоохранительных органах ТАСС сообщили, что в рамках оперативно-разыскных мероприятий следователи задержали в Москве Фомичева и допросили его в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ему официально предъявлено обвинение. Деталей уголовного дела в правоохранительных органах не уточнили. Фомичев является также адвокатом московской коллегии адвокатов "РП-консалтинг". Санкция вменяемой ему статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Согласно данным на официальном сайте компании, НПП "Геофизика-космос" является ведущим предприятием России, занимающимся разработкой и изготовлением оптико-электронных приборов ориентации и навигации для космических аппаратов различного назначения. Почти все российские космические аппараты имели в своем составе аппаратуру, изготовленную этим предприятием, говорится на сайте. Компания в прошлом году попадала в поле зрения государственной инспекции труда по Москве. Инспекция в ходе проверки установила, что 704 работникам предприятия не выплачена заработная плата в размере 3 613 000 рублей. В результате принятых мер выявленная задолженность перед работниками погашена в полном объеме, за допущенные нарушения трудового законодательства виновные лица привлечены к административной ответственности, такие сведения содержатся в открытых данных, с которыми ознакомился корреспондент ТАСС.