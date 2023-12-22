22 декабря, 16:08
Военная операция на Украине

В Бердянске сбитый дрон-камикадзе ВСУ упал на частный дом

На месте падения работают сотрудники МЧС, саперы и следственно-оперативная группа

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Сбитый при отражении атаки ударных беспилотников Вооруженных сил Украины дрон-камикадзе упал на крышу частного жилого дома в Бердянске, жители соседних домов эвакуированы. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах Запорожской области.

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"Система ПВО отразила атаку вражеских ударных беспилотников, которые должны были нанести удар по жилому сектору города. Один из сбитых дронов-камикадзе упал на крышу частного жилого дома и не сдетонировал", - сказал представитель оперативных служб.

По его словам, на месте падения работают сотрудники МЧС, саперы и следственно-оперативная группа. "В целях безопасности жители соседних домов были эвакуированы до момента извлечения дрона с крыши и обезвреживания его взрывоопасных элементов", - добавил он. 

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