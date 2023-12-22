Гендиректор АО "НПП "Геофизика-космос" похитил деньги Фонда развития территорий

В суде не уточнили сумму похищенных средств

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Генеральный директора АО "НПП "Геофизика-космос" Евгений Фомичев, арестованный по делу о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий похитил деньги этого фонда. Об этом ТАСС сообщили в Басманном суде Москвы, который арестовал Фомичева до 21 февраля.

"Фомичев Е. Г. обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), вместе с другими лицами путем обмана и злоупотребления доверием сотрудников Фонда развития территорий [он] похитил и обратил в свою пользу денежные средства Фонда развития территорий", - говорится в сообщении.

В суде не уточнили сумму похищенных денежных средств.

Фонд развития территорий (до 1 января 2022 года - Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства) был создан правительством Российской Федерации 20 октября 2017 года с целью урегулирования отношений между застройщиками и дольщиками, говорится на официальном сайте фонда.