Экс-сотрудника УГИБДД по Ставрополью приговорили к шести годам колонии

Он также должен выплатить штраф в размере 5 млн рублей

ПЯТИГОРСК, 22 декабря. /ТАСС/. Черкесский городской суд приговорил к шести годам колонии экс-сотрудника УГИБДД Ставрополья, которого обвиняют в участии в преступном сообществе под предполагаемым управлением бывшего начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова. Об этом сообщается в пятницу на сайте суда.

"Суд в совокупности преступлений назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет со штрафом в размере 5 000 000 рублей <…> с лишением специального звания майор полиции. Отбывать наказание гр. М. будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Он также лишен права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, на 10 лет.

Установлено, что в период с января 2013 года по июль 2021 Сафонов совместно с другими лицами, входящими в состав преступного сообщества, получили свыше 100 взяток на общую сумму более 21,8 млн рублей. По данным следствия, взятки предназначались для того, чтобы не привлекать водителей грузового транспорта, перевозившего зерновые культуры и иные грузы, к административной ответственности за различные нарушения в области безопасности дорожного движения и обеспечить их беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края.

Подсудимый в судебном заседании с предъявленными ему обвинениями согласился, полностью признав свою вину. Суд признал его виновным по ч. 3 ст. 210 УК РФ (руководство в целях совместного совершения тяжких и особо тяжких преступлений структурным подразделением преступного сообщества) и по 35 эпизодам п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностными лицом лично взятки в значительном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, организованной группой).

Его также признали виновным по пяти эпизодам ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, организованной группой), по семи эпизодам п. "а", "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере за незаконное бездействие в пользу взяткодателя, организованной группой) и по ч. 1 ст. 285 УК РФ (использование своих служебных полномочий вопреки интересам службы).

Ранее сообщалось, что Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске постановил рассмотреть уголовное дело обвиняемого в создании преступного сообщества бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова также в Черкесском городском суде.