В Донецке в результате атаки беспилотника ВСУ пострадали 12 человек

Всем им оказана медицинская помощь

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. 12 человек, в том числе пять сотрудников МЧС пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе столицы региона сегодня ранены 12 человек. Пятеро из них - спасатели МЧС ДНР, трое сотрудников ГУП ДНР "Вода Донбасса" и один - Региональной энергопоставляющей компании. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь", - написал он в Telegram-канале.

Ранее в пресс-службе МЧС России сообщали, что пятеро пожарных пострадали в результате атаки БПЛА в Кировском районе Донецка во время тушения возгорания.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в течение дня в столице ДНР в результате сброса боеприпасов с украинских беспилотников пострадали шесть мирных жителей, в том числе сотрудники коммунальных предприятий.