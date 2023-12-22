22 декабря, 17:48
Военная операция на Украине

В Белгородской области жители села и поселка остались без света из-за обстрелов ВСУ

По предварительной информации, пострадавших нет

ТАСС, 22 декабря. Абоненты села Теребрено и поселка Задорожный Белгородской области остались без электроэнергии из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

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"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи: под отключение попадают абоненты села Теребрено и поселка Задорожный", - написал глава региона.

Аварийные службы приступят к ликвидации последствий в светлое время суток, добавил губернатор. 

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УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине