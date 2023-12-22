Устроивший стрельбу в университете Праги до этого убил младенца и его отца

В пресс-службе полиции сообщили, что мотивы преступления неясны

ПРАГА, 22 декабря. /ТАСС/. Студент, застреливший в четверг 14 человек на философском факультете Карлова университета в Праге, убил 15 декабря в Клановицком парке на окраине столицы 32-летнего мужчину и его 2-месячного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба чешской полиции в социальной сети X (ранее Twitter).

"Проведенная баллистическая экспертиза продемонстрировала совпадение оружия, примененного в Клановицком парке, с оружием, найденным в доме, где жил устроивший стрельбу в университете", - отмечается в сообщении.

Полиция проинформировала ранее, что в Клановицком парке днем 15 декабря были убиты из огнестрельного оружия вышедший на прогулку мужчина, который вез в коляске двухмесячную дочь. Мотивы преступления неясны. В этой связи чешские СМИ сообщают о возможных проблемах с психикой у устроившего стрельбу в Карловом университете.

Жертвами стрельбы на философском факультете Карлова университета стали 14 человек. Ее устроил 24-летний студент Давид Козак, который после начала полицейской операции по его обезвреживанию покончил с собой. Информационное агентство ЧТК со ссылкой на данные столичных больниц проинформировало, что ранения в ходе ЧП получили 27 человек.