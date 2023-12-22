СК предъявил обвинение в мошенничестве заместителю гендиректора Роскосмоса

Уголовное дело расследуется также в отношении двух его соучастников

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в крупном размере заместителю генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Олегу Фролову и его соучастникам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ расследуется уголовное дело в отношении заместителя генерального директора государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Олега Фролова, индивидуального предпринимателя, а также представителя коммерческой организации. Каждому из трех фигурантов предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, Фролов, используя служебное положение, вступил в преступный сговор с двумя другими соучастниками преступления. В ходе исполнения контракта по закупке оборудования они похитили не менее 435 млн рублей бюджетных средств.

"Сегодня судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании в отношении обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу. В рамках уголовного дела производятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления", - заключили в СК.