В Кабардино-Балкарии в ДТП погибли два человека

Пассажиров в момент происшествия в салоне не было

НАЛЬЧИК, 22 декабря, /ТАСС/. Два человека погибли во время столкновения двух легковых автомобилей в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе МВД по региону.

"Произошло столкновение автомашин Ford Focus под управлением 53-летнего мужчины, и Лада-211440, за рулем которой находился 27-летний местный житель. В результате происшествия оба водителя получили травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Авария произошла в пятницу около 18:00 мск на улице Ленина сельского поселения Шалушка Чегемского района. Пассажиров в момент происшествия в салоне не было.