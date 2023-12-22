Жителя Страсбурга чеченского происхождения осудили на 15 месяцев за оправдание терроризма

По данным агентства Agence France-Presse, осужденный отрицал обвинения в симпатизировании радикальным исламистским идея

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Суд Страсбурга приговорил местного жителя чеченского происхождения к 15 месяцам тюрьмы за "оправдание терроризма". Об этом сообщило Agence France-Presse.

Молодого человека задержали на этой неделе и осудили в рамках процедуры немедленного рассмотрения дела. Приговор был вынесен в связи с тем, что 19-летний житель Страсбурга на протяжении нескольких месяцев в соцсети Tik Tok публиковал видеозаписи и аудиозаписи нашидов (песнопений) террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Отмечается, что одно из видео фактически поощряло теракты, совершенные в Париже и Брюсселе.

Осужденный со своей стороны признал, что выкладывал эти видеоролики на тематической странице в соцсети. В то же время молодой человек отрицал обвинения в симпатизировании радикальным исламистским идеям. Уточняется, что на эту страницу было подписано около 1 тыс. человек в ноябре, однако в декабре, после того как на страницу была подана жалоба, их число удвоилось.