Над Бердянском ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ

Представитель оперативных служб отметил, что информация уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Шесть ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты российскими средства ПВО над городом Бердянском в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"Бердянск вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ. Сообщается о не менее шести воздушных целях, пораженных средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над жилым районом города", - сказал представитель оперативных служб. Он добавил, что информация уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что сбитый при отражении украинской атаки ударный БПЛА упал на крышу частного жилого дома в Бердянске и не сдетонировал. Жителей соседних домов эвакуировали до завершения работ по обезвреживанию дрона-камикадзе.