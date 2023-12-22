22 декабря, 19:16
Военная операция на Украине

Над Бердянском ПВО сбили шесть беспилотников ВСУ

Представитель оперативных служб отметил, что информация уточняется

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Шесть ударных беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбиты российскими средства ПВО над городом Бердянском в Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

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"Бердянск вновь атакован ударными беспилотниками ВСУ. Сообщается о не менее шести воздушных целях, пораженных средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над жилым районом города", - сказал представитель оперативных служб. Он добавил, что информация уточняется.

Ранее сегодня сообщалось, что сбитый при отражении украинской атаки ударный БПЛА упал на крышу частного жилого дома в Бердянске и не сдетонировал. Жителей соседних домов эвакуировали до завершения работ по обезвреживанию дрона-камикадзе. 

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