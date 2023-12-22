В Ставрополе произошел пожар в производственном здании

Площадь возгорания составляет 250 кв. м

СТАВРОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Производственное здание на площади 250 кв. м загорелось в городе Ставрополе. Угроза распространения огня отсутствует, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Пожар в одноэтажном производственном здании на площади 250 кв. м. Погибших и пострадавших нет. Угрозы распространения нет", - говорится в сообщении.

К работе по ликвидации возгорания привлечены 42 человека и 9 единиц техники. По данным ГУ МЧС, происшествие случилось на Михайловском шоссе. Здание находится на окраине города Ставрополя в промышленной зоне. Ранее по адресу располагалось производство пенопласта. На сайте компании-производителя сообщается, что сейчас на площадке находится магазин пенопласта.