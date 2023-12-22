В Пскове в канализации выявили несанкционированный сброс нефтепродуктов

Из-за происшествия из строя вышла канализационно-насосная станция

ПСКОВ, 22 декабря. /ТАСС/. Нефтепродукты попали в водопроводную систему города Пскова. Из-за инцидента из строя вышла канализационно-насосная станция, в сточных водах существенно превышены показатели по содержанию вредных веществ, сотрудники муниципального "Горводоканала" начали поиск виновников, сообщила пресс-служба предприятия.

"Большое количество слитых нефтепродуктов обнаружили наши сотрудники в канализации по улице Рельсовой. О случившемся стало известно во время вечерней проверки работы канализационной насосной станции по Крестовскому шоссе. Из строя вышло дорогостоящее оборудование - произошла аварийная остановка насоса. Чтобы избежать подтопления близлежащих многоквартирных домов, рабочие до позднего вечера восстанавливали полноценную работу канализационно-насосной станции. Насос оказался забит смесью синтетики и вязкого мазута", - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, после длительной прочистки оборудование попытались перезапустить, но безрезультатно. В итоге насос пришлось заменить. "Когда наши специалисты обследовали канализационные сети микрорайона, сточные воды там оказались смоляно-черными. Провели отбор проб сточных вод. Очевидно, что показатель по нефтепродуктам значительно превышен. Разбираться с последствиями незаконного сброса предстоит еще долго", - говорится в сообщении.

По оценке специалистов водоканала, полная прочистка канализационной системы в месте сброса займет не меньше недели. "На устранение аварийной ситуации отдана вся специализированная техника. Учитывая возросшее количество ежедневных заявок, которых в день бывает до 30, мы вынуждены тратить ценные человеческие и технические ресурсы на ликвидацию последствий чьих-то безответственных действий. Начали сбор доказательной базы и поиск нарушителей", - отмечается в сообщении.