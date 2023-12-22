ПВО РФ сбила беспилотник ВСУ рядом с торговым центром в Бердянске Запорожской области

Над городом ранее средства РЭБ и ПВО ВС России поразили не менее шести украинских БПЛА

МЕЛИТОПОЛЬ, 22 декабря. /ТАСС/. Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит российскими средствами ПВО в районе торгового центра "Экватор" на Восточном проспекте в Бердянске Запорожской области. Об этом сообщили журналистам в оперативных службах региона.

"ПВО ВС РФ в городе Бердянск сбит беспилотник ВСУ в районе ТЦ "Экватор". Информация уточняется", - сказал представитель оперативных служб.

Ранее сообщалось, что вечером 22 декабря не менее шести украинских БПЛА были поражены средствами РЭБ и ПВО ВС РФ над Бердянском.