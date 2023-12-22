В Подмосковье в массовом ДТП пострадал человек

Произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них повредил три припаркованных машины

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пять автомобилей попали в ДТП на трассе в Подмосковье, в результате пострадал один человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло примерно в 18:50 на 22-м км автодороги М-11. "По предварительной информации, произошло попутное столкновение двух легковых автомобилей, после чего один из них повредил три припаркованных машины. В результате ДТП водитель транспортного средства получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.