В Петербурге замначальника УМВД отправили в СИЗО за превышение должностных полномочий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 декабря. /ТАСС/. Красносельский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя начальника УМВД по Красносельскому району Романа Паршина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. г, е ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности). Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города отметив, что Паршин пробудет под стражей до 20 февраля 2024 года.

"Следствие, обосновывая ходатайство, указало, что Паршин проверяется на совершение аналогичных должностных и коррупционных преступлений. Кроме того, из ходатайства следует, что Паршин использовал предоставленные ему полномочия в низменных целях, что свидетельствует о повышенной опасности совершенного. Паршин просил меру, не связанную с лишением свободы. Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрал Паршину стражу. Срок меры - 20.02.2024", - говорится в сообщении.

Паршину предъявили обвинение 21 декабря. В пресс-службе отметили, что он, будучи в должности заместителя начальника УМВД, вместе с сообщником, который с 16.05.2022 по 28.07.2022 занимал должность инспектора ОИАЗ УМВД по Красносельскому району изъяли из магазина "Продукты" партию алкоголя на 222 429 рублей 67 копеек. Магазин лицензии на торговлю крепким спиртным не имел, однако подозреваемый с сообщником изготовили поддельный протокол, указав недостоверную информацию об изъятом.

Следствие, обосновывая ходатайство, настаивало на том, что Паршин мог осуществлять аналогичные должностные и коррупционные преступления, и уже проводит соответствующую проверку.