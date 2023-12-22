22 декабря, 20:59

Под Анапой сняли с мелководья сухогруз под флагом Белиза

Спасатели планируют поставить судно на якорь в границах порта "Кавказ"

КРАСНОДАР, 22 декабря. /ТАСС/. Сухогруз Blue Shark, севший на мель под Анапой во время шторма в ноябре, сняли с мелководья, его буксируют для того, чтобы экипаж смог опробовать работу главного двигателя, а также других систем и оборудования. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

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"Как сообщил руководитель Морспасслужбы Виктор Чернов, многофункциональному аварийно-спасательному судну "Спасатель Ильин" и спасательному буксиру "Меркурий" при обеспечении катера-бонопостановщика "Николай Семенченко" с оборудованием для ликвидации нефтеразливов и двух катеров удалось снять судно с мели в 22:30 в пятницу. В данный момент спасатели буксируют судно на чистую воду, где экипаж опробует работу главного двигателя и других систем и оборудования. В дальнейших планах спасателей обеспечить постановку судна на якорь в границах порта "Кавказ", после чего спасательная операция будет окончательно завершена", - сообщили в пресс-службе.

19 декабря сообщалось, что судовладелец подписал соглашение с Морспасслужбой о проведении операции по снятию судна с мелководья.

В пресс-службе Росморречфлота добавили, что сухогруз Blue Shark, который находился на мели с 27 ноября, был снят с мелководья силами и средствами спасателей Азово-Черноморского филиала ФГБУ Моспасслужбы. Состояние экипажа нормальное, судно не повреждено, угрозы для экологии нет.

Сухогруз под флагом Белиза с 21 членом экипажа на борту штормом сорвало с якорей и выбросило на мель в районе Витязево под Анапой около часа ночи 27 ноября. Экипаж - граждане Сирии, Индии и Египта. Никто из них не пострадал. Перед этим судно находилось в морском порту Тамань, где осуществлялась погрузка ячменя для отправки в Египет. Сухогруз находился в 440 м от берега. У него также имелись проблемы с двигателем. На борту судна - 2,8 тыс. тонн ячменя. 

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