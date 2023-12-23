В Ростовской области в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

Еще 14 человек пострадали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 декабря. /ТАСС/. Четыре человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

"На 35-м км автодороги Ростов-на-Дону - Ставрополь водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Great Wall, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Great Wall и его пассажир, водитель микроавтобуса и его пассажир", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава РФ сообщили, что еще 14 человек пострадали, 11 из них госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

"В результате ДТП в Кагальницком районе Ростовской области погибли 4 человека, пострадали еще 14 человек: 11 госпитализированы в состоянии средней тяжести, троим медицинская помощь оказана амбулаторно", - говорится в сообщении. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

В пресс-службе ГУ МВД по области добавили, что полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. В прокуратуре Ростовской области организовали проверку по факту ДТП.