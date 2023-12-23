В Херсонской области сообщили, что ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детсаду

Мужчина получил ранения

ГЕНИЧЕСК, 23 декабря. /ТАСС/. Украинские военные ночью ударили ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка Максима Горького в Каланчакском районе", - написал он.

И школа, и детсад были работающими, принимали детей из трех соседних сел, отметил Алексеенко. Ночью в здании их не было, ранения получил охранник, он в больнице. Здание школы сильно повреждено, до детского сада ракеты не долетели несколько метров, выбиты окна и двери.

Алексеенко пообещал оперативно запустить за каникулы неработавшую школу в соседнем селе и организовать подвоз туда всех 135 детей, которые учились в разбитой школе, и педагогов. Отопление там уже запустили, за каникулы проверят все инженерные системы.

В детский сад продолжат ходить 10 детей, администрации района поручено застеклить окна, вставить двери.