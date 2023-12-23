На трассе Екатеринбург - Тюмень произошло ДТП

Движение транспорта ограничено

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Три грузовика столкнулись на участке федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень, движение транспорта ограничено. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

"В связи с ДТП на 230-м км федеральной автодороги Екатеринбург - Тюмень Талицкого района, движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено. По предварительным данным, произошло столкновение трех грузовых автомобилей. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливают причины ДТП и последствия автоаварии", - говорится в сообщении.