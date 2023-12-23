В Москве около 300 человек эвакуировали из ТРЦ "Хорошо" из-за пожара на крыше

Информация о пострадавших не поступала

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Порядка 300 человек эвакуировали из торгово-развлекательного центра "Хорошо" на севере Москвы из-за короткого замыкания с возгоранием на крыше после прорыва трубы с горячей водой. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В ТРЦ "Хорошо" по адресу: Хорошевское шоссе, 27 из-за прорыва трубы горячего водоснабжения произошло короткое замыкание с последующим загоранием на кровле. Проведена эвакуация посетителей. Всего на улицу выведены порядка 300 человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в самом ТРЦ задымления нет. В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 3 кв. м. "Информация о пострадавших не поступала", - добавил представитель экстренных служб.