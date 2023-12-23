В Кропивницком произошли взрывы

По информации официального ресурса для оповещения населения, в Кировоградской области объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Взрывы слышны в украинском городе Кропивницком (ранее - Кировоград). Об этом сообщило агентство РБК-Украина. Комментариев местных властей пока не поступало.

Позднее агентство Укринформ сообщило о новых взрывах в Кропивницком.

Ранее местные СМИ сообщали о серии взрывов в этом городе. По данным Укринформа, всего их было около пяти. По данным официального ресурса для оповещения населения, в Кировоградской области действует воздушная тревога.

Также местные СМИ сообщали о взрывах в Кривом Роге Днепропетровской области. В регионе также действует предупреждение об опасности с воздуха.