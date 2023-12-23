В Удмуртии автобус с детьми попал в ДТП

Информация о пострадавших уточняется

ТАСС, 23 декабря. Автобус, перевозивший детей, попал в ДТП на трассе в Удмуртии, информация о пострадавших уточняется, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

Авария произошла на 205-м км автомобильной дороги подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 Волга на территории Якшур-Бодьинского района. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и столкнулся с автомобилем MAN.

"В автобусе перевозили 17 детей, 5 взрослых сопровождающих. В настоящее время детей осматривают сотрудники медицинской скорой помощи, информация по пострадавшим уточняется", - говорится в сообщении.

Движение на участке дороге затруднено, регулируется сотрудниками ДПС.