В ДТП в Ярославской области с участием автобуса пострадали два человека

В его салоне находились 20 детей и 15 взрослых

ТАСС, 23 декабря. Два человека доставлены в медицинское учреждение в результате аварии, произошедшей в районе деревни Филимоново Ростовского района Ярославской области с участием автобуса, перевозившего 20 детей. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"ДТП произошло в районе деревни Филимоново. По предварительной информации, водитель автобуса совершил съезд в кювет. В результате ДТП двое взрослых пассажиров доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Всего в салоне автобуса находились 20 несовершеннолетних и 15 взрослых пассажиров. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.