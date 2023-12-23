23 декабря, 09:59,
обновлено 23 декабря, 10:15
Военная операция на Украине

В Курской области при обстреле со стороны ВСУ погиб мужчина

По словам губернатора Романа Старовойта, Вооруженные силы Украины несколько раз обстреляли село Алексеевка Глушковского района

ТАСС, 23 декабря. Житель села Алексеевка Глушковского района Курской области погиб в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

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"Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего", - написал глава региона.

По словам губернатора, в результате обстрела в различной степени пострадали жилые дома, социальные объекты и административные здания, повреждена линия электропередачи. "Восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно. Обязательно окажем помощь в ремонте поврежденного имущества", - отметил Старовойт. 

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Старовойт, Роман ВладимировичУкраинаРоссияКурская областьВоенная операция на Украине