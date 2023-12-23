Капитан снятого с мели под Анапой теплохода заявил, что двигатель судна исправен

Как сообщает ФГБУ "Морспасслужба", судно может маневрировать самостоятельно

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Капитан теплохода Blue Shark, снятого с мелководья под Анапой спасателями накануне вечером, доложил об исправности главного двигателя. Судно в дальнейшем сможет маневрировать самостоятельно, сообщается в Telegram-канале ФГБУ "Морспасслужба".

"Многофункциональное аварийно-спасательное судно "Спасатель Ильин" удерживает аварийное судно буксирной линией за корму и буксирует в предварительно согласованное место ближе к безопасному месту якорной стоянки в грузовой район порта Кавказ. По информации от капитана теплохода Blue Shark, главные двигатели в строю и судно готово самостоятельно маневрировать после отдачи буксирного конца с кормы своего судна. Планируется по прибытии каравана судов в грузовой район порта Кавказ поставить сухогруз Blue Shark на якорь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проводить дальнейшие манипуляции с буксирным концом на данный момент невозможно из-за погодных условий. Течи на сухогрузе нет, акватория не загрязнена.