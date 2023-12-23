В Донецке сообщили о ранении пяти человек в результате сброса боеприпаса с БПЛА ВСУ

Инцидент произошел в Кировском районе, сообщил мэр города Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Пять человек получили ранения в результате сброса боеприпаса с квадрокоптера украинскими военными в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

"В результате сброса боеприпаса с БПЛА в Кировском районе в микрорайоне Бирюзова получили ранения пять человек: мужчины 1970, 1970, 1972 годов рождения и две женщины 1966 года рождения", - сказано в сообщении.

Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил об одном раненом в городе в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.