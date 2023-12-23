Суд Петербурга арестовал экс-бойца ЧВК за попытку организовать убийство по найму

Фигурант признал свою вину в полном объеме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 декабря. /ТАСС/. Невский суд Санкт-Петербурга заключил под стражу бывшего бойца ЧВК, который, по данным следствия, запланировал заказное убийство своего знакомого. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Невский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Тютина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30 - п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация приготовления к убийству по найму). Срок меры - 20 февраля 2024 года", - говорится в сообщении.

На заседании в суде фигурант признал свою вину в полном объеме.

Ранее мужчина уже был осужден за похожее преступление - приготовление к убийству по найму в 2018 году племянницы бывшей жены, а также организацию убийства своего бывшего компаньона по бизнесу, его супруги и двух их несовершеннолетних детей в 2005 году. В январе 2021 года суд приговорил Тютина к 23 годам лишения свободы.

Как следует из материалов уголовного дела, с июля 2022 по январь 2023 года Тютин участвовал в специальной военной операции в составе частной военной компании, в связи с чем был помилован. По возвращении же в Петербург он задумал убийство по найму знакомого в Турции, которого заподозрил в любовной связи со своей женой.

Не позднее 20 декабря обвиняемый предложил роль исполнителя преступления другому своему знакомому, сообщил ему необходимую информацию о потерпевшем и пообещал денежное вознаграждение. Однако тот отказался и сообщил о готовящемся убийстве в полицию. Вечером 21 декабря Тютина задержали в одном из петербургских кинотеатров.