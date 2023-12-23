В населенных пунктах под Белгородом восстановили электроснабжение после обстрела

Без света оставались село Теребрено и поселок Задорожный

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в селе Теребрено и поселке Задорожный Краснояружского района Белгородской области после обстрела со стороны Украины.

Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения завершены", - написал он.

Село Теребрено Краснояружского района попало под обстрел в 22 декабря, было установлено три прилета, пострадавших нет.

Была повреждена линия электропередачи: под отключение попадали абоненты села Теребрено и поселка Задорожный.