В населенных пунктах под Белгородом восстановили электроснабжение после обстрела

БЕЛГОРОД, 23 декабря. /ТАСС/. Энергетики полностью восстановили электроснабжение в селе Теребрено и поселке Задорожный Краснояружского района Белгородской области после обстрела со стороны Украины.
Об этом написал в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения завершены", - написал он.
Село Теребрено Краснояружского района попало под обстрел в 22 декабря, было установлено три прилета, пострадавших нет.
Была повреждена линия электропередачи: под отключение попадали абоненты села Теребрено и поселка Задорожный.