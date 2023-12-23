СМИ: полиция знала, что вооруженный преступник едет в Прагу, но не смогла ему помешать

Также от матери преступника полиция получила информацию о его намерении совершить самоубийство, пишет газета Mlada fronta Dnes

ПРАГА, 23 декабря. /ТАСС/. Чешская полиция за три часа до произошедшей в Карловом университете массовой стрельбы знала, что убийца едет в Прагу с целым арсеналом, но не смогла ему помешать. Об этом говорится в материале газеты Mlada fronta Dnes.

По ее данным, полиции было известно, что преступник убил своего отца и направился в столицу, а также что у него с собой много оружия, включая скорострельную винтовку и дробовик. Кроме того, он числился среди подозреваемых в убийстве младенца и мужчины, произошедшем за несколько дней до этого. Правоохранители знали, что преступник учится на философском факультете и может направляться именно туда. Они приехали к главному зданию факультета, но, получив новую информацию, покинули его. Именно туда через некоторое время прибыл убийца, пишет газета.

От матери преступника полиция получила информацию о его намерении совершить самоубийство. 21 декабря, когда произошла трагедия, в полдень он отправил ей СМС следующего содержания: "Я собираюсь покончить с собой. Еду в Прагу". Мать немедленно позвонила в службу спасателей, которые направили полиции сигнал тревоги в 12:19 (14:19 мск). Криминалисты пытались локализировать его мобильный телефон. Один из полицейских патрулей был направлен в коттедж в селе Хостоунь (в районе города Кладно, Среднечешский край), где он проживал. Там в подвале они и нашли тело убитого из огнестрельного оружия отца преступника, говорится в публикации.

При этом газета со ссылкой на источник в полиции проинформировала, что в коттедже было также обнаружено самодельное взрывное устройство с часовым механизмом. Оно было обезврежено полицейскими, от взрыва могла пострадать значительная часть села, отмечается в публикации.

В новость была внесена правка (14:55 мск) - передается с исправлением даты в 3-м абзаце, верно - 21 декабря.