В Удмуртии в ДТП с автобусом пострадали шесть человек

В автобусе перевозили 17 детей и 5 взрослых сопровождающих

ТАСС, 23 декабря. Пятеро школьников и один сопровождающий обратились в больницу за медпомощью после ДТП с автобусом в Удмуртии. Об этом сообщила в Telegram-канале зампред правительства республики Эльвира Пинчук.

"Всего в республиканскую клиническую больницу №1 обратились шесть человек, пострадавших в сегодняшнем ДТП. В том числе один учитель из сопровождения и пятеро школьников. Все они после оказания медицинской помощи отправлены домой", - написала Пинчук.

Авария произошла на 205-м км автомобильной дороги подъезд к городу Пермь от автодороги М-7 "Волга" на территории Якшур-Бодьинского района. Водитель автобуса не выдержал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспорта и столкнулся с автомобилем MAN. В автобусе перевозили 17 детей и 5 взрослых сопровождающих.