В Хакасии при обрушении горки пострадали семь детей

Глава Усть-Абаканского района Елена Егорова отметила, что пятерых из них отправили в травмпункт

ТАСС, 23 декабря. Семь детей получили травмы в результате обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии. Об этом ТАСС сообщила глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

"Двое с переломами - 2013 и 2014 года рождения - их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт", - рассказала она, уточнив, что все семеро пострадавших - дети.

По словам Егоровой, по предварительной информации, на горке на Рыночной площади в момент обрушения находились около 10 человек. При этом горка не была сертифицирована. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В СУ СК по Красноярскому краю и Хакасии сообщили, что горка не была сдана в эксплуатацию. "Установлено, что горка строилась, еще не была сдана в эксплуатацию, но при этом ограждающих элементов, ограничивающих доступ к горке, не было", - сообщили в ведомстве.

В следственном комитете также добавили, что по факту обрушения проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.