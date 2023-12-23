Под Саратовом в ДТП с грузовиком погиб человек

Еще двое пострадали

САРАТОВ, 23 декабря. /ТАСС/. Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись в Татищевском районе Саратовской области, в результате один человек погиб и двое пострадали. Об этом сообщил начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения правительства региона Юрий Юрин в Telegram-канале.

В 13:52 мск в службу "112" поступило сообщение о том, что в Татищевском районе вблизи села Полчаниновка столкнулись "Газель", МАЗ и Rover. "В результате ДТП из Rover погиб мужчина 1978 года рождения и пострадала женщина 1985 года рождения, которая госпитализирована в больницу. Реанимационной службой облспаса госпитализирован мужчина 1962 года рождения из МАЗа", - написал Юрин, добавив, что на месте работают спасатели областной службы спасения.

Как уточнили в управлении ГИБДД по региону, на дороге столкнулись Rover и мусоровоз МАЗ, после чего легковой автомобиль врезался в "Газель". Причины произошедшего устанавливаются.