В Москве произошло массовое ДТП

Движение транспорта в настоящее время затруднено

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Десять машин столкнулись в 1-м Сетуньском проезде в Москве, движение затруднено, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"В 1-м Сетуньском проезде в районе дома 10, строение 1 произошло массовое ДТП с участием 10 машин, в том числе нескольких внедорожников, такси, двух грузовых "Газелей", грузовика и фургона. Они получили серьезные механические повреждения. Движение автотранспорта в настоящее время затруднено", - сказал собеседник агентства.

По его словам, предварительно, причиной ДТП стал отказ тормозов у одной из машин.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС факт происшествия. "Произошло несколько ДТП, пострадавших нет", - сказали в главке. Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства случившегося.

"Движение в сторону центра затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении столичного департамента транспорта в Telegram-канале.

Утром на Новорижском шоссе в Москве в ДТП попали 12 машин. Пострадали два человека.