В Тюменской области в ДТП погиб человек

Еще один пострадал

ТЮМЕНЬ, 23 декабря. /ТАСС/. Движение ограничено на участке федеральной трассы Тюмень - Омск в Тюменской области из-за столкновения двух большегрузов и легкового автомобиля. В аварии один человек погиб и один пострадал, сообщили в Госавтоинспекции области.

"Из-за ДТП ограничено движение на 111-м км федеральной автодороги Тюмень - Омск под Заводоуковском. Здесь столкнулись два большегруза и легковой автомобиль. Пока известно об одном погибшем и одном раненом в аварии", - говорится в сообщении.

На месте работают инспекторы ДПС, организовано реверсивное движение.