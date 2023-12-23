В ДНР в результате обстрела со стороны ВСУ пострадали два человека

Общее число пострадавших за день выросло до девяти

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. Два мирных жителя получили ранения в Петровском районе Донецка в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, об этом сообщил в Telegram-канале мэр Алексей Кулемзин. Общее число раненых гражданских в ДНР с начала дня выросло до девяти.

"В результате обстрела Петровского района на остановке общественного транспорта получили ранения женщина и мужчина", - написал Кулемзин.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших в Донецке в результате сброса боеприпаса с БПЛА, одном пострадавшем в Ясиноватой и одном пострадавшем в Горловке из-за обстрела со стороны ВСУ.