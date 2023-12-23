В Сочи замдиректора Росзаповедцентра арестовали по делу о взятке в 23 млн рублей

По версии следствия, он обещал помочь фирме с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в Красной Поляне

КРАСНОДАР, 23 декабря. /ТАСС/. Следователи в Сочи на основании материалов УФСБ России по Краснодарскому краю предъявили обвинение заместителю директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" по уголовному делу о получении взятки, на время предварительного следствия он арестован по решению суда. Об этом журналистам сообщили в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по городу Сочи СК РФ по Краснодарскому краю заместителю директора ФГБУ "Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбуждено на основании материалов, предоставленных УФСБ России по краю, ФСБ России, отдела ЭБ и ПК УВД по городу Сочи ГУ МВД России по краю и ГУЭБ и ПК МВД России. По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.

По предварительной версии, он обещал фирме помочь с заключением рекреационного соглашения на земельный участок в Красной Поляне, за услуги планировал получить 23 млн рублей. Передача первой части взятки в размере 1 млн рублей состоялась 20 декабря возле одного из кафе в Сочи, дальнейшие действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов. Следователи устанавливают возможные иные эпизоды преступной деятельности.