Под Калининградом в шторм подтопило 10 дачных участков

Заместитель начальника ГУ МЧС по региону по ГО и ЧС Станислав Парфенов сообщил, что привлечено 15 человек и 2 экскаватора

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Во время шторма подтопило 10 придомовых территорий в садовом товариществе "Волна" в Зеленоградском округе Калининградской области. Экскаватором углубили русло реки Алейки, вода постепенно уходит. Об этом сообщил ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Калининградской области по ГО и ЧС Станислав Парфенов.

"Зеленоградский муниципальный округ, СНТ "Волна", поселок Каменка: произошел подпор волны за счет штормового ветра, прошел дождь со снегом, в результате поднялся уровень воды в мелких речках, которые проходят по территории дачных товариществ и впадают в Балтийское море. В СНТ "Волна" подтопило 10 придомовых территорий", - сообщил ТАСС замначальника ГУ МЧС.

По его данным, на месте работает оперативная группа Зеленоградского гарнизона спасателей и оперативная группа от администрации муниципалитета. Привлечено 15 человек и 2 экскаватора.

"Экскаватором углубили намытый песок в русле реки Алейки, ветер стих, сейчас уровень воды потихоньку падает. Критичного ничего нет. Было подтоплено 10 придомовых территорий, вода в дома не зашла. Транспортное сообщение не нарушено. Угрозы жизнеобеспечению населения нет", - сообщил замначальника ГУ МЧС.