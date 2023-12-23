В Чувашии в ДТП пострадали четыре человека

Среди них двое детей

ТАСС, 23 декабря. Четыре человека, в том числе двое детей, получили травмы в результате столкновения двух легковых автомобилей в Чувашии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

"Авария произошла 23 декабря в 15:15 в Заволжье неподалеку от санатория "Чувашия". По предварительным данным, 53-летний водитель Lada Largus не справился с управлением и совершил столкновение со встречным Ford Focus под управлением 34-летнего мужчины", - говорится в сообщении.

За медицинской помощью обратился водитель отечественного авто и трое пассажиров иномарки - 38-летняя женщина и двое мальчиков шести и восьми лет. Дети находились в детских креслах.