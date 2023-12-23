Чиновника МО Украины арестовали по делу о хищении $40 млн при закупке снарядов

По данным следствия, он подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов, в результате иностранной фирме-посреднику было перечислено 1,5 млрд гривен, что на 30% превышает стоимость прямого контракта

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Задержанный ранее руководитель одного из главных управлений Минобороны Украины отправлен под арест до 19 февраля без права внесения залога. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на прокуратуру Киева.

Чиновник был задержан 22 декабря за попытку хищения 1,5 млрд гривен (около $40 млн) при закупке артиллерийских снарядов. По данным следствия, в прошлом году он подписал крупный контракт на поставку оптовой партии снарядов и, несмотря на возможность закупки товаров без посредников и наличие альтернативного контракта с тем же изготовителем на поставки по меньшей стоимости и без посредников, подтвердил первый контракт. В результате иностранной фирме-посреднику было перечислено 1,5 млрд гривен, что на 30% превышает стоимость прямого контракта.

Вопрос борьбы с коррупцией стоит на Украине очень остро. Западные партнеры, от финансовой и военной помощи которых зависит Киев, ожидают от украинских властей реальных результатов, а также настаивают на большей автономии Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Политики из США и ЕС открыто заявляют, что будут жестко контролировать расходование выделяемых Украине средств. Согласно оценкам наблюдателей, экспертов и украинских СМИ, действия властей страны, преподносящиеся как борьба с коррупцией, являются лишь показательными акциями, за которыми стоит передел сфер влияния и денежных потоков, а сама коррупция продолжает процветать почти во всех сферах.