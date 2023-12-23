В Подмосковье в перестрелке у ресторана погиб человек

Еще двое пострадали

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Перестрелкой закончилась драка между двумя компаниями мужчин у ресторана в Видном, три человека получили огнестрельные ранения, один из них умер в больнице, еще одного человека ищут. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"По данным следствия, 22 декабря ночью возле ресторана в городе Видном между двумя компаниями мужчин произошел конфликт, переросший в перестрелку. В результате трое из участников инцидента получили огнестрельные ранения и были доставлены в медицинское учреждение, еще один с места происшествия скрылся. Спустя некоторое время один из пострадавших скончался", - сказали в СК.

По факту убийства 39-летнего мужчины возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 105 УК РФ). "К расследованию уголовного дела незамедлительно подключилась группа из числа наиболее опытных следователей и криминалистов", - добавили в ведомстве.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и роли каждого из участников конфликта. Назначены экспертизы, проводятся допросы.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области добавили ТАСС, что, предварительно, стрельба велась из пистолета. "В настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника", - сказал собеседник агентства.