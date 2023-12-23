На МКАД в ДТП погибли два человека

В экстренных службах сообщили, что они сгорели в машине

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Два человека погибли в результате ДТП с последующим пожаром на МКАД в Москве. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"В результате ДТП с последующим пожаром на МКАД погибли два человека. Они сгорели в машине", - сказал собеседник агентства.

По его словам, машина выгорела полностью. "Обстоятельства произошедшего уточняются", - добавил представитель экстренных служб.

В телеграм-канале столичного департамента транспорта сообщили, что в ДТП на внешней стороне 49-го км МКАД попали несколько машин, в результате чего одна из них оказалась на полосе встречного движения и загорелась. На месте работают оперативные службы города. "Движение в районе происшествия затруднено. Пожалуйста, выбирайте альтернативные маршруты", - говорится в сообщении.