В Хакасии после обрушения горки возбудили уголовное дело

При катании с горки произошло обрушение посадочной платформы, в результате дети упали с трехметровой высоты

ТАСС, 23 декабря. Следственный комитет возбудил уголовное дело после обрушения горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии, где пострадали дети. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии.

"Усть-Абаканским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело в связи с травмированием детей в результате падения с горки по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сообщили в ведомстве.

По информации ведомства, около 16:00 (12:00 мск) субботы более 10 детей играли на площади в поселке в районе строительства деревянной горки. При катании детей с горки произошло обрушение посадочной платформы, и дети упали с трехметровой высоты. В результате девочки 10 и 11 лет получили переломы ног, мальчик получил травму позвоночника, семилетняя девочка получила ушибы.

В ведомстве подчеркнули, что горка не прошла процедуру сертификации и не имела запрещающих эксплуатацию ограждений.

Ранее глава Усть-Абаканского района Елена Егорова сообщала ТАСС, что двое детей были госпитализированы, еще шесть человек после оказания медицинской помощи отпущены по домам.