В Калининградской области в ДТП пострадали трое детей

Их направили в детскую областную больницу, сообщили в ГИБДД УМВД по региону

КАЛИНИНГРАД, 23 декабря. /ТАСС/. Трое детей пострадали в результате столкновения автомобилей "Опель" и "Рено" в Калининградской области. Авария произошла в поселке Фурманово Гусевского района, сообщило управление ГИБДД УМВД по региону.

"В субботу в 17:29 мск в поселке Фурманово Гусевского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали трое несовершеннолетних. Они направлены в детскую областную больницу", - говорится в сообщении.

По предварительной информации ГИБДД, водитель автомобиля "Опель", избегая столкновения с выехавшим на его полосу автомобилем, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем "Рено". В результате аварии получили травмы трое детей из автомобиля "Рено" 2010, 2015, 2018 годов рождения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, организовано безопасное движение транспорта, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.