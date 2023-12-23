В Забайкалье произошел пожар на крыше гаража

Его локализовали на площади 700 кв. м

ТАСС, 23 декабря. В Забайкальском крае на крыше гаража произошел пожар на площади 600 кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар в Забайкальском крае. Горит крыша гаражного бокса размерами 15 на 40 [м]. Площадь пожара - 600 кв. м", - говорилось в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Позже в ведомстве сообщили о локализации пожара на площади 700 кв. м.

На месте работают 38 человек и 10 единиц техники МЧС России.

В новость внесены изменения (21:25 мск) - добавлена информация о локализации пожара.